Moraes autoriza que Bolsonaro vá ao dentista, mas nega atendimento com mulher de Flávio
Ministro do STF considerou que, por motivos de segurança, procedimento deverá ser feito em centro médico da PM
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba atendimento odontológico, mas negou que o procedimento seja realizado por uma de suas noras, a dentista Fernanda Bolsonaro, casada com o senador Flávio Bolsonaro.
Moraes afirmou que, apesar de Bolsonaro estar em prisão domiciliar, ele segue sob a vigilância do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como “Papudinha”, onde ele estava detido antes.
O Núcleo de Custódia do batalhão defendeu, “por motivos de segurança”, que o atendimento seja realizado no Centro Médico da Polícia Militar, com escolta. A sugestão foi aceita por Moraes.
O ministro determinou ainda que a data do procedimento seja marcada e mantida em sigilo, inclusive com a possibilidade de cancelamento em caso de vazamento.