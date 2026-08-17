Moraes autoriza que Bolsonaro vá ao dentista, mas nega atendimento com mulher de Flávio

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba atendimento odontológico, mas negou que o procedimento seja realizado por uma de suas noras, a dentista Fernanda Bolsonaro, casada com o senador Flávio Bolsonaro.

Moraes afirmou que, apesar de Bolsonaro estar em prisão domiciliar, ele segue sob a vigilância do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como “Papudinha”, onde ele estava detido antes.

As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

O Núcleo de Custódia do batalhão defendeu, “por motivos de segurança”, que o atendimento seja realizado no Centro Médico da Polícia Militar, com escolta. A sugestão foi aceita por Moraes.

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O ministro determinou ainda que a data do procedimento seja marcada e mantida em sigilo, inclusive com a possibilidade de cancelamento em caso de vazamento.