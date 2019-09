Moradores do Alemão organizam caminhada em homenagem a Ághata

Centenas de pessoas acompanharam o velório da menina Agatha Vitória Sales Felix, de oito anos, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (22). Moradores do Complexo do Alemão, onde Agatha foi atingida por um tiro nas costas, organizaram uma caminhada da favela até a capela onde Ágatha está sendo velada. O ator Fábio Assunção estava entre os participantes da homenagem. “Tenho uma filha de oito anos, a mesma idade da Ágatha. A sociedade tem que se posicionar contra a violência”, disse.

Ágatha foi atingida quando estava com o avô em uma kombi na favela Fazendinha, no Complexo do Alemão, onde a família mora. Segundo testemunhas, ela estava sentada no veículo quando policiais militares atiraram em uma moto e atingiram o veículo, baleando a criança. Ela chegou a ser levada para a UPA do Alemão e transferida para hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Civil informou que policiais envolvidos na ação que resultou na morte da menina Ágatha serão ouvidos na Delegacia de Homicídios da Capital nesta segunda (23). As armas dos PMs serão enviadas para perícia, bem como o projétil extraído do corpo da vítima, para confronto balístico.

Durante a semana será definida uma data para fazer uma reprodução simulada para descobrir de onde partiu o tiro. Segundo a DH, familiares da criança foram ouvidos no sábado (21) e novas testemunhas prestarão depoimento a partir de segunda (23).

Desde o início da gestão do governador Wilson Witzel, que defende uma política bélica de combate ao crime organizado, 1249 pessoas foram mortas, entre janeiro e agosto deste ano. Os dados são do Instituto de Segurança Pública do Rio, que aponta uma média de cinco mortes por dia.