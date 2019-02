Moradores deixam Rocinha por risco de deslizamento

Cerca de 900 moradores da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, tiveram que deixar suas casas e foram levados para abrigos por causa do risco de deslizamento de terra na favela. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, o sistema de alarme foi acionado na região por volta das 14h15 deste sábado.

O motivo para o alerta preventivo é o excesso de chuva. De acordo com a prefeitura, nos últimos quatro dias o índice pluviométrico acumulado é de 200 milímetros. É mais do que o dobro esperado para o mês de junho no bairro.

Cerca de 130 agentes comunitários orientaram os moradores que vivem em área de risco no deslocamento para pontos de apoio (igrejas, escolas e outros prédios públicos) na Rocinha. Antes de as sirenes serem acionadas, os moradores foram avisados sobre a evacuação por mensagem de texto.

Esta foi a segunda vez que o sistema de sirenes, instalados em 102 favelas, foi acionado neste ano.

(Com Agência Estado)