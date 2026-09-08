Monitoramento da PF contra Messias cobra até blindagem de Lulinha pela AGU, destaca Mendonça

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Mendonça do STF critica relatórios da PF que avaliam até mesmo uma possível nova indicação de Jorge Messias à Corte. Os documentos analisavam decisões do AGU sobre o caso Lulinha e o relacionamento dele com o ministro, classificando a situação como “surreal” e levantando questionamentos sobre a atuação policial.

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O ministro André Mendonça, do STF, destacou que relatórios de inteligência da PF sobre ele e o advogado-geral da União, Jorge Messias, chegaram inclusive a avaliar as circunstâncias de uma possível nova indicação do AGU à Corte.

Para Mendonça, a análise sobre uma decisão exclusiva da Presidência mostra a “surrealidade” do documento. A avaliação foi feita na decisão que afastou Andrei Rodrigues da direção-geral da PF.

O principal motivo foram os relatórios da corporação. Um deles avaliou a decisão de Messias de não recorrer contra uma decisão de Mendonça na investigação sobre o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.

A PF afirmou que o AGU priorizou seu “relacionamento com o relator” (os dois são próximos) em vez da “redução dos riscos de exploração política do caso envolvendo o filho do Presidente”, o que poderia prejudicar a intenção de Lula de indicá-lo novamente ao STF.

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“Tamanha é a surrealidade do ‘documento’, que avança inclusive em análises sobre juízo discricionário a ser exercido, de modo exclusivo e soberano, até mesmo pelo Presidente da República. Quanto ao ponto, o ‘documento’ traz avaliação de que ‘a escolha do Advogado-Geral da União por priorizar seu relacionamento com o relator, em detrimento da redução dos riscos de exploração política do caso envolvendo o filho do Presidente da República, eleva substancialmente a percepção de risco associada a eventual renovação de sua indicação ao Supremo Tribunal Federal neste momento'”, afirmou Mendonça.

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