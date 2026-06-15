Monitor da Fifa pede afastamento de árbitro do VAR após gesto associado à supremacia branca

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O monitor de discriminação da Fifa solicitou o afastamento do árbitro de vídeo Shaun Evans. Ele fez o sinal de “OK” com a mão, gesto associado à supremacia branca, durante a transmissão de um jogo da Copa do Mundo. A polêmica levanta debates sobre a intenção do gesto e seu significado em eventos globais.

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O monitor de discriminação da Fifa na Copa do Mundo pediu que o árbitro australiano Shaun Evans, integrante da equipe de árbitros de vídeo (VAR), fosse afastado após ele aparecer fazendo o sinal de “OK” invertido com a mão direita, símbolo que é associado à supremacia branca, durante a transmissão da partida entre Alemanha e Curaçao, disputada neste domingo, 14.

Em comunicado, a entidade afirmou que especialistas consultados consideraram que o gesto se assemelha ao símbolo utilizado por grupos da extrema direita internacional como uma representação de “white power” (“poder branco”).

“Por que um supervisor do VAR está fazendo esse símbolo em um evento global de futebol no exato momento em que sabe que as câmeras estão sobre ele?”, questionou a Fare network, parceira de longa data da Fifa e da Uefa no monitoramento de cânticos, bandeiras e símbolos racistas e discriminatórios em partidas internacionais.

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Não há, no entanto, confirmação de que o australiano tenha feito o gesto com motivação política. Outra hipótese levantada é que ele estivesse reproduzindo uma brincadeira popular conhecida como “circle game”, em que uma pessoa exibe um sinal de “OK” abaixo da cintura e desafia outras a não olharem para ele.

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O símbolo passou a ser associado a movimentos supremacistas após ser apropriado por grupos de extrema direita na internet. Desde 2019, a Liga Antidifamação (ADL), organização norte-americana que monitora crimes de ódio, inclui o gesto em seu banco de dados de símbolos de ódio, mas ressalta que o contexto é fundamental para determinar se seu uso tem caráter discriminatório ou inocente.

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O árbitro integra o grupo de 30 profissionais selecionados pela Fifa para atuar no sistema VAR durante o Mundial sediado por Estados Unidos, Canadá e México. Com mais de duas décadas de carreira, Evans é considerado um dos árbitros mais experientes da Austrália. Ele recebeu prêmios nacionais de destaque ao longo da trajetória e estreou em Copas do Mundo como árbitro de vídeo em 2022.