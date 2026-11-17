A vereadora Mônica Benício (PSOL) vai apresentar nesta terça-feira, 17, um novo recurso para tentar barrar a concessão da Medalha Chiquinha Gonzaga à deputada estadual eleita por São Paulo Eduarda Campopiano (PL). O pedido prevê que o assunto seja levado ao plenário da Câmara Municipal do Rio, onde os parlamentares poderão discutir a suspensão da homenagem. Para Mônica, as posições públicas de Campopiano, que se declara contrária ao feminismo, não condizem com os valores democráticos, humanitários e culturais que orientam a entrega da honraria.

A iniciativa ocorre um dia depois de a Presidência da Câmara rejeitar uma primeira tentativa de suspender a homenagem. Na decisão, a presidente em exercício, Tânia Bastos, argumentou que o requerimento não atendia às exigências regimentais, uma vez que não havia indicação de processo criminal ou por improbidade administrativa contra a homenageada. Também avaliou que os critérios da concessão deveriam ter sido contestados antes da aprovação, ocorrida em 10 de novembro.

Paralelamente, a vereadora Tatiana Roque (PSB) apresentou uma proposta para estabelecer restrições à entrega da Medalha Chiquinha Gonzaga e da Medalha Pedro Ernesto, incluindo a proibição de homenagear pessoas que façam apologia ou incitem qualquer tipo de violência.

A escolha de Campopiano, de 23 anos, que recebeu quase 2 milhões de votos e foi a deputada estadual mais votada de São Paulo, provocou reação nas redes sociais. Um abaixo-assinado contrário à homenagem ultrapassou 520 mil adesões. A Medalha Chiquinha Gonzaga foi criada em 1999 e reconhece mulheres que se destacam em iniciativas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais. A comenda já foi concedida a personalidades como Maria Bethânia e Tia Surica.