Monark é condenado a pagar 100 mil reais por defender criação de partido nazista

A Justiça do Estado de São Paulo condenou nesta terça-feira, 15, o youtuber Bruno Monteiro Aiub, conhecido como Monark, a pagar uma multa de 100 mil reais por dano moral coletivo. Em 2022, em uma transmissão ao vivo com mais de 400 mil pessoas assistindo, ele defendeu a criação de um partido nazista no Brasil.

“Eu acho que tinha que ter um partido nazista reconhecido pela lei”, disse ele, à época. “Se o cara quiser ser um antijudeu, eu acho que ele tinha direito de ser.”

À época, ele foi desligado do podcast que apresentava e recebeu notas de repúdio do governo brasileiro, do Senado e de outras instituições. O processo, proposto pelo Ministério Público estadual, demorou tanto para avançar porque a Justiça não conseguiu encontrar o endereço dele. Monark só foi citado em novembro de 2025.

O MP propôs a Monark uma solução extrajudicial, que previa visitar museus e um campo de concentração, bem como fazer um podcast sobre a temática Nazismo/Holocausto, mas não houve interesse na conciliação.

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“O ordenamento jurídico brasileiro não impede a discussão histórica, acadêmica ou crítica sobre o nazismo. Tampouco proíbe o debate sobre os limites da liberdade de expressão. O que não se encontra protegido é a defesa pública da legitimação institucional de uma organização cuja essência histórica e política consiste na supressão da dignidade e da igualdade de determinados grupos”, escreveu a juíza Adriana Cardoso dos Reis.

O valor deverá ser pago ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID).