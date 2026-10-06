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Brasil

Modelo Giane Alves, descoberta em um posto de gasolina, morre aos 32 anos

A baiana sofreu infarto agudo do miocárdio; entenda

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 14h38
Mulher jovem de cabelos castanhos longos e ondulados, vestindo um vestido branco, sentada em um provador com cortina verde, olhando para a frente
Giane Alves -  (Reprodução/Instagram)
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Modelo Giane Alves, descoberta em um posto de gasolina, morre aos 32 anos Priorize VEJA no Google

Giane Alves morreu aos 32 anos. A baiana sofreu um infarto agudo do miocárdio em Condeúba, após passar mal na sexta-feira, 2, ao acompanhar o filho caçula, de apenas 45 dias, em uma consulta médica.

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Antes de começar a trabalhar com moda, ela trabalhava em um posto de gasolina em São Paulo. Foi no local que chamou a atenção de um olheiro e recebeu os primeiros convites para entrar no mercado. A projeção de Giane Alves no mercado internacional também levou a modelo a integrar agências em diferentes países.

Ao longo da carreira, a modelo foi representada por empresas em cidades como Milão, Barcelona, Hamburgo, Oslo, São Paulo e Tóquio. Em 2016, foi capa da L’Officiel Brasil e participou de um editorial da Vogue Itália. Também fez trabalhos para Stella Magazine, do Reino Unido, e Madame Germany.

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