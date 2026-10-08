Modelo Dandara Couto é encontrada após dois dias desaparecida em São Paulo
Jovem de 27 anos havia sido vista pela última vez em Pinheiros, na Zona Oeste de SP
Depois de 48 horas de desaparecimento, a modelo Dandara Couto foi encontrada na noite de quarta-feira, 7. A jovem de 27 anos havia sido vista pela última vez em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, levando a uma intensa apreensão por parte de amigos e familiares. O retorno de Dandara foi confirmado pela fotógrafa Júlia Pavin, que participou das buscas.
“Gente, Dandara foi encontrada. Muito obrigada a toda a rede que vocês fizeram aqui. Ela vai poder dormir em casa hoje”, escreveu Julia nas redes sociais. Dandara já participou de projetos promovidos por marcas como Schutz, Calzedonia, Corona, Intimissimi e Garage Rio, e seu desaparecimento levou a uma intensa mobilização.
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