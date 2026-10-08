Modelo Dandara Couto é encontrada após dois dias desaparecida em São Paulo

Depois de 48 horas de desaparecimento, a modelo Dandara Couto foi encontrada na noite de quarta-feira, 7. A jovem de 27 anos havia sido vista pela última vez em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, levando a uma intensa apreensão por parte de amigos e familiares. O retorno de Dandara foi confirmado pela fotógrafa Júlia Pavin, que participou das buscas.

“Gente, Dandara foi encontrada. Muito obrigada a toda a rede que vocês fizeram aqui. Ela vai poder dormir em casa hoje”, escreveu Julia nas redes sociais. Dandara já participou de projetos promovidos por marcas como Schutz, Calzedonia, Corona, Intimissimi e Garage Rio, e seu desaparecimento levou a uma intensa mobilização.

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