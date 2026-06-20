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Brasil

‘Misantropia’: o bizarro alerta da Defesa Civil que pode indicar ataque hacker

Órgão suspendeu serviço de avisos e acionou Polícia Federal para apurar ocorrido

Por Ricardo Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 09h37 | Atualizado em 20 jun 2026, 11h03
Tela de celular com dois alertas de emergência da Defesa Civil, ambos com ícone de exclamação amarelo e texto Alerta extremo Defesa Civil:misantropi4, um há 1 minuto e outro há 2 minutos
Alerta da defesa civil: palavra enigmática, sem qualquer sentido (Redes Sociais/Reprodução)
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‘Misantropia’: o bizarro alerta da Defesa Civil que pode indicar ataque hacker Priorize VEJA no Google

Entre a noite de sexta-feira, 19, após o jogo do Brasil, e madrugada deste sábado, 20, milhões de pessoas receberam um alerta misterioso. Soando alto, os celulares vibraram com um “alerta da defesa civil”. Ocorre que não havia qualquer evento climático extremo, ocorrendo e a palavra que apereceu nas telas foi “misantropia”. Em alguns locais, usuários receberam alertas de “ataque alienígena”.

O disparo não foi efetuado pela Defesa Civil Nacional. O órgão informou que o sistema usado para o envio de mensagens foi suspenso, após sofrer uma invasão de um hacker. “A plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar às 1h30 da madrugada deste sábado (20/6), após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do país, ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil”, afirma em nota

“Misantropia” é um termo utilizado para denotar aversão ou rejeição à humanidade, podendo também se referir à dificuldade de relacionamento com outras pessoas, isolamento social ou melancolia. Em Belo Horizonte, cidadãos chegaram a receber avisos afirmando que a Terra estaria sendo invadida por E.T.’s: “Proteja-se: ATAQUE ALIENÍGENA, HUMANOS CHEGAMOS misantropo”.

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A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acionará a Polícia Federal e tomará as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas.”, diz o órgão.

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