‘Misantropia’: o bizarro alerta da Defesa Civil que pode indicar ataque hacker

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Milhões receberam alertas misteriosos da Defesa Civil com mensagens como “misantropia” e “ataque alienígena”. O órgão confirmou que um hacker invadiu seu sistema de envio de mensagens, que foi prontamente suspenso. A Polícia Federal foi acionada para investigar o incidente e restabelecer a segurança.

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Entre a noite de sexta-feira, 19, após o jogo do Brasil, e madrugada deste sábado, 20, milhões de pessoas receberam um alerta misterioso. Soando alto, os celulares vibraram com um “alerta da defesa civil”. Ocorre que não havia qualquer evento climático extremo, ocorrendo e a palavra que apereceu nas telas foi “misantropia”. Em alguns locais, usuários receberam alertas de “ataque alienígena”.

O disparo não foi efetuado pela Defesa Civil Nacional. O órgão informou que o sistema usado para o envio de mensagens foi suspenso, após sofrer uma invasão de um hacker. “A plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar às 1h30 da madrugada deste sábado (20/6), após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do país, ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil”, afirma em nota

“Misantropia” é um termo utilizado para denotar aversão ou rejeição à humanidade, podendo também se referir à dificuldade de relacionamento com outras pessoas, isolamento social ou melancolia. Em Belo Horizonte, cidadãos chegaram a receber avisos afirmando que a Terra estaria sendo invadida por E.T.’s: “Proteja-se: ATAQUE ALIENÍGENA, HUMANOS CHEGAMOS misantropo”.

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