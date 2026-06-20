‘Misantropia’: o bizarro alerta da Defesa Civil que pode indicar ataque hacker
Órgão suspendeu serviço de avisos e acionou Polícia Federal para apurar ocorrido
Entre a noite de sexta-feira, 19, após o jogo do Brasil, e madrugada deste sábado, 20, milhões de pessoas receberam um alerta misterioso. Soando alto, os celulares vibraram com um “alerta da defesa civil”. Ocorre que não havia qualquer evento climático extremo, ocorrendo e a palavra que apereceu nas telas foi “misantropia”. Em alguns locais, usuários receberam alertas de “ataque alienígena”.
“Misantropia” é um termo utilizado para denotar aversão ou rejeição à humanidade, podendo também se referir à dificuldade de relacionamento com outras pessoas, isolamento social ou melancolia. Em Belo Horizonte, cidadãos chegaram a receber avisos afirmando que a Terra estaria sendo invadida por E.T.’s: “Proteja-se: ATAQUE ALIENÍGENA, HUMANOS CHEGAMOS misantropo”.
“A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acionará a Polícia Federal e tomará as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas.”, diz o órgão.