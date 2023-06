Ministro participa da Parada LGBT+ e defende ‘direito de existir’

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, participou da 27ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo neste domingo, 11, na Avenida Paulista. De cima do trio elétrico, ele afirmou que a comunidade deve sentir orgulho de existir e que o governo está fazendo uma “grande virada”.

“Todas as pessoas que estão aqui devem ter muito orgulho, muito orgulho porque estão vivas, porque são o que são, porque existem apesar de um mundo que as violenta, que as massacra, que tira a dignidade. Nós temos que ter orgulho do que somos”, disse Almeida. “Depois de todos esses anos que vivemos, estamos fazendo uma grande virada. O que se demanda aqui não é favor, é dever do Estado”, declarou.

Outras autoridades, como secretária municipal de Relações Internacionais de São Paulo, Marta Suplicy, e a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) também discursaram na Parada.

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania organizou uma campanha durante o mês do orgulho LGBT, divulgando canais de denúncia, dicas de enfrentamento contra a violência e políticas públicas de inclusão. O ministro e outros representantes da pasta também participaram da 6ª Marcha Trans da Cidade de São Paulo e da 22ª Feira da Diversidade LGBT.