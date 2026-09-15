Ministro Nunes Marques se declara impedido em julgamento de Moraes no STF

O ministro Nunes Marques, do STF, decidiu se declarar impedido no julgamento desta terça-feira sobre a abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. Nunes Marques deixou a sessão depois de se pronunciar.

O motivo é a revelação de mensagens do celular de Daniel Vorcaro que mostram pagamento mensal de 500.000 reais ao filho de Marques, o advogado Kevin Marques, por serviços jurídicos.

Em uma mensagem de agosto de 2025, enviada a Vorcaro pelo diretor jurídico do Master Luiz Rennó cita que está faltando um pagamento à “consult” do filho do magistrado. “Esse aí. Único ‘meu’ que faltou”, diz.

O raio-x dos ministros do STF

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Há pouco, Marques justificou sua posição dizendo que não se sentia confortável, por ser ministro e presidente do TSE, em participar do julgamento.

Em nota, a defesa de Kevin Marques disse que ele não prestou serviço ao Banco Master nem recebeu dinheiro e Vorcaro.

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“Como informado anteriormente, o advogado Kevin Marques recebeu R$ 281,6 mil da Consult, empresa à qual prestou serviços jurídicos especializados na área tributária administrativa. A atuação profissional do advogado Kevin Marques em favor da Consult não tem qualquer relação com o Supremo Tribunal Federal”, diz o advogado.