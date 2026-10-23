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Brasil

Ministro do TSE manda remover publicação em canal ‘Tropa do Flávio’

Marco Bellizze atendeu a pedido de campanha de Lula e considerou que houve divulgação de fatos descontextualizados

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 12h01
Homem de cabelos grisalhos, terno azul-marinho, camisa branca e gravata rosa, veste toga preta com cordão vermelho, sentado em cadeira vermelha, com microfone à frente e fundo vermelho
O ministro Marco Aurélio Bellizze, durante sessão do TSE  (Leobark Rodrigues/TSE)
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Ministro do TSE manda remover publicação em canal ‘Tropa do Flávio’ Priorize VEJA no Google

O ministro Marco Aurélio Bellizze, do TSE, determinou a remoção de uma publicação do canal de WhatsApp “Tropa do Flávio”, gerido pela campanha de Flávio Bolsonaro (PL).

Bellizze considerou que houve uso de inteligência artificial sem o aviso exigido pela legislação, além da divulgação de informações descontextualizadas. A decisão atendeu a um pedido da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A publicação, que já está indisponível, mostrava um homem com a aparência de Lula de costas, enquanto o Congresso Nacional pega fogo. Em seguida, aparece um mural com uma série de notícias negativas envolvendo economia e corrupção. “Esse é o Brasil do PT”, diz um locutor.

Para Bellizze, houve “difusão de conteúdo descontextualizado, sem a devida base fática, divulgado como se verdadeiro fosse”.

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“O perigo de dano resulta da permanência da publicação em plataformas digitais de grande potencial de circulação, mormente nesta reta final de campanha eleitoral, tendo sido registradas milhares de interações com o vídeo no referido canal – dados que, embora sujeitos a confirmação, indicam possível alcance relevante”, afirmou o ministro.

Bellizze ressaltou que “a medida não impede críticas políticas ou manifestações sobre promessas de campanha ou gastos públicos, desde que observadas as normas eleitorais aplicáveis”.

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O canal “Tropa do Flávio” tem 2,1 milhões de seguidores e é o contraponto da campanha do PL ao “Exército do Lula”, criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), que conta com 8,8 milhões de integrantes.

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