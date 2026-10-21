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Ministro do TSE barra nova veiculação de post que associa Flávio a Vorcaro e milícias

Marco Bellizze considerou que publicação de aliados de Lula fez associação de adversário com crime sem ter elementos suficientes

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 14h03
Edifício moderno com fachada de vidro azul espelhada, refletindo o céu azul com nuvens brancas. Uma bandeira verde e branca está hasteada em frente. No canto inferior direito, cúpulas brancas arredondadas e outro prédio bege ao fundo. O céu ocupa a maior parte da imagem
Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Luiz Roberto/TSE)
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O ministro Marco Aurélio Bellizze, do TSE, determinou que três páginas de aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não podem voltar a publicar uma imagem que relacionava o voto no senador Flávio Bolsonaro (PL) a um apoio ao banqueiro Daniel Vorcaro e às milícias.

Bellizze não determinou, contudo, a remoção da postagem. Está proibida somente “nova veiculação, republicação ou impulsionamento da publicação”.

A imagem foi compartilhada, de forma conjunta, pela página Brasil com Lula, que é uma conta oficial da campanha do presidente, pelo ex-deputado federal Marcelo Freixo e pelo comunicador Lázaro Rosa. O texto dizia: “Quem vota em Flávio, vota em Vorcaro, vota na milícia, vota no Trump”.

A defesa de Flávio acionou o TSE, com a ressalva de que não questionava a referência a Donald Trump, por ser parte da crítica política. Entretanto, os advogados contestaram a vinculação a Vorcaro e à milícia.

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Bellizze concordou que houve uma associação sem elementos suficientes.

“Considerados o teor categórico das expressões, a composição visual e os elementos apresentados na inicial, há, contudo, plausibilidade na alegação de que a mensagem ultrapassa a crítica política e associa o representante a organização criminosa e aos ilícitos imputados a terceiro sem suporte suficiente, em princípio, para essa inferência”, afirmou.

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O ministro rejeitou, por outro lado, um pedido genérico de impedir “qualquer outro conteúdo futuro sobre os temas discutidos”, mas afirmou que publicações específicas podem ser analisadas.

Bellizze ainda ressaltou que a decisão não impede “divulgação de crítica política lícita que não reproduza a peça objeto desta decisão”.

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