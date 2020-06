Pazuello diz que 1 em cada 4 brasileiros será testado para a Covid-19

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou, nesta terça-feira, 23, que um a cada quatro brasileiros fará o teste para o novo coronavírus. A declaração foi dada em audiência pública remota da comissão mista do Congresso Nacional que acompanha as iniciativas do governo do presidente Jair Bolsonaro para combater a pandemia.

Pazuello disse que deve apresentar até esta quarta-feira 24 a estratégia de testagem do governo federal. Também presente na reunião virtual, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, disse que o Ministério da Saúde pretende testar 24% da população brasileira.

“Nossa estratégia é baseada em duas grandes frentes: na testagem tanto de RT-PCR quanto posteriormente na testagem da sorologia. Nós vamos partir, resumidamente, para cerca de 12% da população para a testagem de RT-PCR, que é o molecular, como nós chamamos, e, para 12% da população, na testagem da sorologia. A gente vai divulgar com detalhes todo o nosso programa, mas o principal problema, a principal missão que o ministro nos deu foi a de agilizarmos essa testagem”, disse Medeiros.

O teste molecular (RT-PCR) é apontado como mais preciso por infectologistas. Já o teste sorológico (que engloba o popular teste rápido) informa se o corpo teve contato com o vírus e desenvolveu proteção contra ele.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde da noite da segunda-feira 22, o Brasil já acumulava 51.271 mortes e 1.106.470 casos desde o começo da pandemia.