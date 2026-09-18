Ministro defende Fachin: ‘Imagine se o presidente do STF fosse alguém do Vorcaro?’
Presidente da Corte foi criticado por não controlar bagunça no plenário, mas há aliados que reconhecem seu papel em defesa da instituição
Criticado por ter perdido o controle da sessão de terça-feira no STF, quando Flávio Dino, Gilmar Mendes e outros ministros provocaram um verdadeiro tumulto no plenário da Corte, o presidente Edson Fachin tem sido defendido por colegas, após a passagem do furacão.
Para um ministro ouvido pelo Radar, Fachin pode não ter conseguido controlar os colegas, mas já merece reconhecimento por ter bancado a realização da sessão pública no Supremo, quando vários ministros tentaram resolver tudo num novo encontro sigiloso, como o feito no primeiro semestre para abafar as provas da Polícia Federal contra o ministro Dias Toffoli.
“Foi Fachin que preferiu mostrar ao país as entranhas do tribunal. Transparência nunca será um erro. Imagine se o presidente do STF fosse alguém do Vorcaro”, questiona o ministro, pedindo anonimato.
Desde a revelação das provas encontradas pela Polícia Federal contra o ministro Alexandre de Moraes, o STF está em guerra. Uma ala de magistrados quer impedir a investigação de Moraes por conversas com Daniel Vorcaro sobre contratos milionários e indícios de obstrução de justiça, vazamento de informações sigilosas e pressões sobre a PF e a PGR.
A outra ala quer que o STF abra logo a investigação e comece a tentar sair da maior crise de credibilidade de sua história. No meio desse tiroteio, novos vazamentos lançaram luz sobre relações de Vorcaro com outros ministros, pagamentos milionários a parentes, ex-assessores e até festas com garotas de programa pagas pelo banqueiro para servir aos magistrados.