Ministro defende Fachin: ‘Imagine se o presidente do STF fosse alguém do Vorcaro?’

Criticado por ter perdido o controle da sessão de terça-feira no STF, quando Flávio Dino, Gilmar Mendes e outros ministros provocaram um verdadeiro tumulto no plenário da Corte, o presidente Edson Fachin tem sido defendido por colegas, após a passagem do furacão.

Para um ministro ouvido pelo Radar, Fachin pode não ter conseguido controlar os colegas, mas já merece reconhecimento por ter bancado a realização da sessão pública no Supremo, quando vários ministros tentaram resolver tudo num novo encontro sigiloso, como o feito no primeiro semestre para abafar as provas da Polícia Federal contra o ministro Dias Toffoli.

“Foi Fachin que preferiu mostrar ao país as entranhas do tribunal. Transparência nunca será um erro. Imagine se o presidente do STF fosse alguém do Vorcaro”, questiona o ministro, pedindo anonimato.

Desde a revelação das provas encontradas pela Polícia Federal contra o ministro Alexandre de Moraes, o STF está em guerra. Uma ala de magistrados quer impedir a investigação de Moraes por conversas com Daniel Vorcaro sobre contratos milionários e indícios de obstrução de justiça, vazamento de informações sigilosas e pressões sobre a PF e a PGR.

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A outra ala quer que o STF abra logo a investigação e comece a tentar sair da maior crise de credibilidade de sua história. No meio desse tiroteio, novos vazamentos lançaram luz sobre relações de Vorcaro com outros ministros, pagamentos milionários a parentes, ex-assessores e até festas com garotas de programa pagas pelo banqueiro para servir aos magistrados.