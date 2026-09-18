Ministro das Comunicações abrirá feira sobre tecnologia em SP

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O Futurecom 2026, um dos maiores eventos de tecnologia e conectividade da América Latina, terá sua abertura oficial em 6 de outubro com a presença do ministro das Comunicações, Frederico Siqueira. O evento, que vai até o dia 8, promete debates cruciais sobre conectividade, IA e transformação digital, reunindo líderes do governo e CEOs de grandes operadoras.

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O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, fará a abertura oficial do Futurecom 2026, um dos principais eventos de tecnologia e conectividade da América Latina, em 6 de outubro, no São Paulo Expo.

A cerimônia começa às 10h e terá o discurso de abertura do ministro, seguido pelo corte da fita que marca o início da nova edição do evento.

Às 11h10, o painel “Brasil Digital” reúne governo e altos executivos do setor para discutir conectividade, infraestrutura, transformação digital e os rumos dos serviços digitais no país.

Participam Frederico Siqueira; Hermano Tercius, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações; Juscelino Filho, deputado federal; Alberto Griselli, CEO da TIM; Christian Gebara, CEO da Vivo; e José Felix, presidente da Claro.

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De 6 a 8 de outubro, mais de 400 palestrantes estarão distribuídos em 93 horas de conteúdo sobre inteligência artificial, infraestrutura digital, conectividade, cibersegurança, soberania digital e as transformações provocadas pela tecnologia em diferentes setores da economia.

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SERVIÇO

Futurecom 2026

Data: 6 a 8 de outubro de 2026

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Horário: a partir das 10h

Local: São Paulo Expo, Rod. dos Imigrantes, km 1,5 – Água Funda, São Paulo