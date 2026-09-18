Ministro das Comunicações abrirá feira sobre tecnologia em SP
Ministro Frederico Siqueira abre Futurecom 2026, com painel sobre o Brasil Digital e a presença de líderes do setor
O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, fará a abertura oficial do Futurecom 2026, um dos principais eventos de tecnologia e conectividade da América Latina, em 6 de outubro, no São Paulo Expo.
A cerimônia começa às 10h e terá o discurso de abertura do ministro, seguido pelo corte da fita que marca o início da nova edição do evento.
Às 11h10, o painel “Brasil Digital” reúne governo e altos executivos do setor para discutir conectividade, infraestrutura, transformação digital e os rumos dos serviços digitais no país.
Participam Frederico Siqueira; Hermano Tercius, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações; Juscelino Filho, deputado federal; Alberto Griselli, CEO da TIM; Christian Gebara, CEO da Vivo; e José Felix, presidente da Claro.
De 6 a 8 de outubro, mais de 400 palestrantes estarão distribuídos em 93 horas de conteúdo sobre inteligência artificial, infraestrutura digital, conectividade, cibersegurança, soberania digital e as transformações provocadas pela tecnologia em diferentes setores da economia.
SERVIÇO
Futurecom 2026
Data: 6 a 8 de outubro de 2026
Horário: a partir das 10h
Local: São Paulo Expo, Rod. dos Imigrantes, km 1,5 – Água Funda, São Paulo