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Brasil

Ministro das Comunicações abrirá feira sobre tecnologia em SP

Ministro Frederico Siqueira abre Futurecom 2026, com painel sobre o Brasil Digital e a presença de líderes do setor

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 14h30
Frederico de Siqueira Filho posa para foto com Lula
Frederico de Siqueira Filho posa para foto com Lula (Ricardo Stuckert/PR)
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O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, fará a abertura oficial do Futurecom 2026, um dos principais eventos de tecnologia e conectividade da América Latina, em 6 de outubro, no São Paulo Expo.

A cerimônia começa às 10h e terá o discurso de abertura do ministro, seguido pelo corte da fita que marca o início da nova edição do evento.

Às 11h10, o painel “Brasil Digital” reúne governo e altos executivos do setor para discutir conectividade, infraestrutura, transformação digital e os rumos dos serviços digitais no país.

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Participam Frederico Siqueira; Hermano Tercius, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações; Juscelino Filho, deputado federal; Alberto Griselli, CEO da TIM; Christian Gebara, CEO da Vivo; e José Felix, presidente da Claro.

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De 6 a 8 de outubro, mais de 400 palestrantes estarão distribuídos em 93 horas de conteúdo sobre inteligência artificial, infraestrutura digital, conectividade, cibersegurança, soberania digital e as transformações provocadas pela tecnologia em diferentes setores da economia.

 

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SERVIÇO

Futurecom 2026

Data: 6 a 8 de outubro de 2026

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Horário: a partir das 10h

Local: São Paulo Expo, Rod. dos Imigrantes, km 1,5 – Água Funda, São Paulo

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