O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, tem presença confirmada no Senado nesta quarta-feira para prestar esclarecimentos sobre alterações em relatórios da Polícia Federal relacionados ao Banco Master e o afastamento dos delegados responsáveis pelos documentos. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, também é esperado.

A audiência conjunta das comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Segurança Pública está marcada para as 14h. Os parlamentares querem esclarecer quem determinou as mudanças nos relatórios destinados à Presidência do Supremo Tribunal Federal, quais fundamentos sustentaram as revisões e por que os delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes foram afastados.

A reunião decorre de quatro requerimentos apresentados pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Os documentos questionam o tratamento dado a relatórios sobre eventual envolvimento de integrantes do STF no caso Master.