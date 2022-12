Ministro da Justiça: ‘Importante aguardarmos conclusões oficiais’

O ministro da Justiça, Anderson Torres, se pronunciou, na tarde deste domingo, 25, sobre a tentativa de explosão de um caminhão-tanque, em Brasília – anteriormente, o ministério afirmara que não se manifestaria sobre o assunto. Em uma rede social, Torres publicou a seguinte mensagem: “O Ministério da Justiça (@JusticaGovBr) oficiou a Polícia Federal (@policiafederal) para acompanhar a investigação e, no âmbito de sua competência, adotar as medidas necessárias quanto ao artefato encontrado ontem (dia 24), em Brasília. Importante aguardarmos as conclusões oficiais, para as devidas responsabilizações”.

Alexandre Padilha, futuro ministro das relações Institucionais do governo Lula, também foi às redes sociais para comentar a tentativa de atentado. Em um tuíte, ele escreveu: “A polícia prendeu o bolsonarista que arquitetou a explosão de um caminhão no Aeroporto de Brasília. Nosso estado é democrático! Golpismo e terrorismo armamentista devem e serão tratados como crimes pela Justiça”.

Mais cedo, o futuro ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino, afirmou se tratar de ‘inaceitável terrorismo’ o caso de uma tentativa de explosão de um caminhão-tanque que está sendo investigada pela polícia de Brasília. “Os graves acontecimentos de ontem em Brasília comprovam que os tais acampamentos ‘patriotas’ viraram incubadoras de terroristas. Medidas estão sendo tomadas e serão ampliadas, com a velocidade possível. O armamentismo gera outras degenerações. Superá-lo é uma prioridade”, afirmou Dino em uma rede social.

No sábado, 24, a polícia identificou um artefato explosivo em um veículo na região do Aeroporto de Brasília. Mais tarde, um suspeito de montar a bomba foi preso pela Polícia Civil. Segundo os investigadores, o empresário bolsonarista de 54 anos viajou do Pará à capital para participar das manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). No apartamento no Sudoeste, área central de Brasília, foi encontrado um arsenal. À polícia, ele confessou que tinha a intenção de detonar o artefato no aeroporto.