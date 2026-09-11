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Brasil

Ministro da Justiça é cobrado por Lula, após deixar Andrei Rodrigues na chuva no STF

Wellington Silva foi criticado por falta de articulação e de liderança durante a crise envolvendo a Polícia Federal e as investigações do caso Master

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 07h01
Wellington César Lima e Silva
O ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva - 22/04/2026 (Tom Costa/MJSP/Divulgação)
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Ministro da Justiça é cobrado por Lula, após deixar Andrei Rodrigues na chuva no STF Priorizar nos meus resultados Google

A crise envolvendo o governo, nessa guerra de decisões judiciais do STF sobre o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, levou Lula a avaliar demitir o chefe da Justiça, Wellington Silva.

Segundo um aliado do petista, o ministro, que é responsável pela PF, não defendeu Lula na crise e foi cobrado por isso.

“Wellington foi, no mínimo, omisso. Poderia ter evitado esse afastamento do Andrei”, diz o conselheiro do presidente.

A leitura de Lula é de que ele teve que se expor pessoalmente — em plena campanha eleitoral — e defender o governo nessa crise do STF porque o ministro da Justiça não atuou.

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Além de Lula, restou ao número dois da PF, Wiliam Murad, defender Andrei e a corporação, chamando a decisão de André Mendonça de “ataque”.

Em defesa de Wellington Silva, um aliado diz que o ministro da Justiça sabe que há outros fatos graves contra Andrei em apuração com André Mendonça: “O ministro não quer interferir”.

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Depois que Edson Fachin colocou Andrei Rodrigues de volta no cargo e encerrou a guerra no STF, o ministro da Justiça até divulgou nota:

“O Ministério da Justiça e Segurança Pública renova a mais absoluta confiança nas instituições republicanas que prestigiam a Constituição Federal e as leis do nosso país.

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A Polícia Federal continuará contando com o elevado prestígio e a credibilidade conquistados perante a sociedade brasileira, bem como cumprindo suas missões institucionais com dedicação e compromisso, por meio do trabalho de todos os seus integrantes, da direção superior aos servidores mais recentemente incorporados aos seus quadros.

Da mesma forma, o Ministério da Justiça e Segurança Pública reafirma que todas as investigações conduzidas pela Polícia Federal deverão prosseguir com absoluta independência, rigor técnico e estrita observância da lei, alcançando todos os fatos e todos os envolvidos, sem exceções.

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A preservação da autonomia investigativa da Polícia Federal constitui garantia indispensável ao Estado Democrático de Direito, e nenhuma circunstância poderá comprometer a continuidade, a profundidade ou a integridade das apurações em curso. Cabe à Polícia Federal investigar, com plena liberdade e responsabilidade, onde quer que os fatos a conduzam, para que a verdade seja integralmente esclarecida e as responsabilidades, quaisquer que sejam, devidamente apuradas.”

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