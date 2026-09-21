Ministro da Justiça confirma demissão de Eduardo Bolsonaro de cargo na PF

O Ministério da Justiça consumou, nesta segunda, em portaria no Diário Oficial da União, a demissão de Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão da Polícia Federal.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi colocado para fora da instituição por abandono de emprego, já que está morando nos Estados Unidos desde o início do ano passado.

O ato assinado pelo ministro Wellington Silva diz que a decisão é amparada no fato de o ex-servidor “faltar ao serviço injustificadamente pelo período superior a trinta dias consecutivos”.

Antes de perder o cargo na PF, Eduardo Bolsonaro teve o mandato cassado na Câmara pelo mesmo motivo: faltar ao trabalho parlamentar.

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O filho de Bolsonaro alega que saiu do país por receio de ser preso por Alexandre de Moraes.