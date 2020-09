Ministro Benedito Gonçalves, do STJ, é diagnosticado com Covid-19

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves foi diagnosticado com Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do STJ, que afirmou que o ministro está bem e continuará despachando, de casa, em isolamento.

Nos últimos dias, diversas autoridades testaram positivo para a doença, entre elas o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi. Todas, incluindo Gonçalves, estiveram presentes na posse de Fux como presidente do STF, no último dia 10.

Gonçalves foi o autor da decisão que afastou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, no final de agosto, por 180 dias, e determinou a prisão preventiva de seis investigados no caso que apura irregularidades na área da saúde no estado. O afastamento de Witzel foi confirmado pela Corte do STJ no dia 2 de setembro.