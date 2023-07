Ministra do Turismo deve, finalmente, entregar pedido de demissão

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ainda no União Brasil, deve finalmente entregar o cargo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de quase dois meses de negociação, causada pela pressão do Centrão, Daniela, casada com o presidente do Republicanos no estado do Rio de Janeiro, Wagner Carneiro, se reúne na tarde desta quinta-feira, 6, com Lula.

A ministra vai se reunir com a equipe às 17h. O impasse em torno do ministério começou em abril, quando Waguinho deixou o União Brasil, que integra a base do governo. A expectativa é que o Turismo seja substituído pela indicação dos diretores dos seis hospitais federais, pela gestão do Instituto Nacional do Câncer e pelo comando da superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio.

Siga