Ministra do TSE rejeita excluir fala em que Lula ligou Flávio à milícia

A ministra Estela Aranha, do TSE, rejeitou um pedido da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) para excluir uma fala em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva o relacionou à milícia do Rio de Janeiro.

Lula afirmou, em entrevista à Rádio Tupi no dia 18 de setembro, que “um candidato a presidente é ligado aos milicianos aqui do Rio de Janeiro” e que haveria “muita gente da família Bolsonaro metida com os milicianos”.

Os advogados de Flávio pediram a exclusão desse trecho do vídeo da entrevista ou mesmo a retirada da íntegra da gravação.

Estela Aranha reconheceu que a declaração do presidente usou linguagem “contundente e potencialmente ofensiva à imagem”, mas afirmou que a fala ocorreu como parte do debate eleitoral.

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Além disso, a ministra considerou que a afirmação foi feita em “termos amplos” e não envolveu “evento determinado, data, circunstância ou conduta específica”, o que permitiria analisar sua veracidade.

“Nesse cenário, sem prejuízo de uma análise mais detalhada acerca dos dispositivos em comento, entendo que, por ora, em sede liminar, não se mostra prudente a determinação de retirada do ar do conteúdo por parte desta Justiça Especializada”, decidiu Aranha.

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Para a magistrada, uma decisão no sentido contrário poderia “produzir efeito inibidor indevido sobre o debate político”.

A decisão da ministra é provisória e será analisada pelos demais ministros do TSE. Em outro momento, será avaliado o mérito do caso e decidido se Flávio deve ter direito de resposta.