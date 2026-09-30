Ministra do TSE diz que Nikolas distorceu fala de Lula sobre ‘toque’ em mulheres e manda remover vídeo

A ministra Estela Aranha, do TSE, determinou a remoção de uma publicação em que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) associa uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre “toque” em mulheres “desde pequenas” à violência sexual.

Estela Aranha afirmou que Nikolas distorceu a declaração, que ocorreu no contexto de exames médicos. A decisão atendeu a um pedido da campanha do PT.

“O homem não gosta de fazer teste de próstata. Ele não gosta de toque. As mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas. O homem, não. Ele é cheio de trejeitos”, afirmou Lula, durante evento em Belém na segunda-feira.

Nikolas gravou um vídeo criticando a fala. “Meninas não são, Lula, tocadas desde cedo, não. Imagina uma merda de um pedófilo ouvindo uma declaração do presidente da República falando isso”, disse.

Continua após a publicidade

Para Estela Aranha, o parlamentar apresentou “conotação inteiramente diversa daquela presente no discurso original, deslocando a discussão do campo da saúde pública para o campo de diversas condutas delituosas associadas a dispositivos contidos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente”.

A ministra ressaltou que a “desinformação eleitoral não se limita à mentira integralmente fabricada” e que “a distorção também pode decorrer da maneira pela qual uma informação é apresentada”.

Continua após a publicidade

Nikolas também foi proibido de republicar ou difundir novamente o mesmo conteúdo. A decisão de Estela Aranha será avaliada pelos demais ministros do STF, em sessão ainda a ser marcada.

Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022