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Brasil

Ministra do TSE diz que Nikolas distorceu fala de Lula sobre ‘toque’ em mulheres e manda remover vídeo

Estela Aranha afirmou que deputado apresentou 'conotação inteiramente diversa daquela presente no discurso original', sobre exames médicos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 15h18 | Atualizado em 30 set 2026, 15h37
Homem jovem de terno azul, camisa clara e gravata escura, gesticulando com as mãos abertas enquanto fala em um microfone, em um plenário com fundo escuro e colunas brancas
O deputado federal Nikolas Ferreira  (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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A ministra Estela Aranha, do TSE, determinou a remoção de uma publicação em que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) associa uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre “toque” em mulheres “desde pequenas” à violência sexual.

Estela Aranha afirmou que Nikolas distorceu a declaração, que ocorreu no contexto de exames médicos. A decisão atendeu a um pedido da campanha do PT.

“O homem não gosta de fazer teste de próstata. Ele não gosta de toque. As mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas. O homem, não. Ele é cheio de trejeitos”, afirmou Lula, durante evento em Belém na segunda-feira.

Nikolas gravou um vídeo criticando a fala. “Meninas não são, Lula, tocadas desde cedo, não. Imagina uma merda de um pedófilo ouvindo uma declaração do presidente da República falando isso”, disse.

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Para Estela Aranha, o parlamentar apresentou “conotação inteiramente diversa daquela presente no discurso original, deslocando a discussão do campo da saúde pública para o campo de diversas condutas delituosas associadas a dispositivos contidos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente”.

A ministra ressaltou que a “desinformação eleitoral não se limita à mentira integralmente fabricada” e que “a distorção também pode decorrer da maneira pela qual uma informação é apresentada”.

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Nikolas também foi proibido de republicar ou difundir novamente o mesmo conteúdo. A decisão de Estela Aranha será avaliada pelos demais ministros do STF, em sessão ainda a ser marcada.

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