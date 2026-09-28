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Ministério Público pede suspensão do perfil de servidor da Secom que incentivou boato sobre Nossa Senhora

Órgão foi contrário, no entanto, a pedido da campanha do senador de prisão preventiva e busca e apreensão

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 17h20 | Atualizado em 28 set 2026, 17h28
Prédio do Palácio do Planalto, sede do governo federal do Brasil, em Brasília
Prédio do Palácio do Planalto, sede do governo federal do Brasil, em Brasília (Antônio Cruz/Agência Brasil)
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Ministério Público pede suspensão do perfil de servidor da Secom que incentivou boato sobre Nossa Senhora Priorize VEJA no Google

O Ministério Público Eleitoral defendeu que a Justiça determine a suspensão do perfil do funcionário da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República que incentivou a disseminação de um boato que relaciona o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e uma possível retirada de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil.

O órgão foi contrário, no entanto, à prisão preventiva e ao cumprimento de busca e apreensão em endereços de George Marques, coordenador-geral de Estratégia e Informação da Secom.

George republicou, no X, uma mensagem incentivando a continuidade de publicações sobre o boato, negado pela campanha de Flávio.

“Parem de divulgar retratação. Deixem o assunto rolar. Eles fizeram isso em outras eleições e quase nos ferram. Inclusive com a ajuda de uma TV (Jovem Pan). Continuem compartilhando que Nossa Senhora foi atacada, precisa chegar no interior do Nordeste, no interior do Norte”, dizia o texto compartilhado.

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O promotor Paulo Roberto Binicheski afirmou que há elementos que indicam a “possível ocorrência de conduta penalmente relevante e, especialmente, risco concreto de sua continuidade”.

“Não se cuida apenas de uma publicação isolada. Os elementos apresentados indicam sucessivas republicações e, especialmente, a possível utilização do perfil para estimular terceiros a continuarem propagando o conteúdo”, afirmou.

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Em nota após a apresentação da queixa-crime, a Secom afirmou que “a manifestação ocorreu em caráter estritamente pessoal, por meio de perfil particular, fora do horário de expediente e com a utilização de equipamento próprio”. O órgão também classificou como “injusto e arbitrário” o pedido de prisão preventiva.

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