Ministério Público pede rejeição de candidatura de Arruda no DF

O Ministério Público Eleitoral pediu a rejeição do registro de candidatura de José Roberto Arruda (PSD) ao governo do Distrito Federal.

A avaliação do órgão é que Arruda está inelegível por ter sido condenado sete vezes por improbidade administrativa, sendo que seis dessas foram em 2018 ou depois. Por isso, ele estaria impedido de participar das eleições por 12 anos, até 2030.

O MPE argumenta que a lei que alterou a contagem do prazo de inelegibilidade da Ficha Limpa, aprovada no ano passado, não vale para essa situação, já que as condenações são anteriores e não pode haver retroação.

A decisão será do Tribunal Regional Eleitoral do DF, com possibilidade de recurso ao TSE.

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Em pesquisa do Real Time Big Data divulgada na quarta-feira, o candidato do PSD aparece em segundo lugar nas intenções de voto, com 22%, atrás da atual governadora, Celina Leão (PP), que tem 34%.