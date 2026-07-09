Ministério Público pede indenização milionária de Virginia Fonseca e Blaze
MP protocolou uma ação civil pública contra a influenciadora
O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) entrou, nesta quinta-feira, 9, com uma ação civil pública contra a influenciadora Virginia Fonseca e a casa de apostas Blaze. O promotor responsável pelo caso pede o pagamento de indenização por danos morais coletivos em valor não inferior a 120 milhões de reais.
O processo foi protocolado no Tribunal de Justiça do DF (TJDFT) após a coleta de denúncias de consumidores, que informaram a retenção de valores depositados, bloqueio de contas e apresentação de justificativas genéricas. O documento também possui um relatório técnico contendo mais de 42 mil reclamações registradas em desfavor da plataforma. As apurações foram iniciadas em 2023, período no qual o Blaze operava sem autorização.
Na ação, o MP pede que a influenciadora publique uma campanha educativa sobre os riscos do jogo, superendividamento e os direitos do consumidor. Além do pagamento de indenização por danos morais coletivos.
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