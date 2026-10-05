Ministério Público pede ao TCU análise de relação de Daniel Vorcaro com membros do Banco Central

O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, enviou ao ministro Jhonatan de Jesus uma reportagem de VEJA sobre a atuação do banqueiro Daniel Vorcaro para comprar favores de diretores do BC. Jhonatan de Jesus é o relator no TCU de casos envolvendo as fraudes do Master.

A reportagem mostrou que mensagens apreendidas no celular do ex-banqueiro revelaram que ele lançou mão de várias artimanhas para se aproximar da cúpula do órgão. Operadores de Vorcaro mantinham em sua folha de pagamento dois servidores que ocupavam postos-chave na instituição que garantiam acesso a informações privilegiadas e funcionavam como “consultores” informais do banqueiro.

O acervo encontrado no telefone de Vorcaro entre 2023 e 2025 mostra como Belline Santana, então chefe de supervisão bancária do BC, e seu adjunto Paulo Sérgio de Souza eram subservientes a quem eles deveriam fiscalizar.

Lucas Furtado afirmou que “o encaminhamento destina-se a subsidiar a instrução e permitir a avaliação da pertinência dessas informações no âmbito dos feitos em curso”.

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Para o subprocurador, “o jornalismo investigativo pode trazer elementos complementares relevantes, capazes de direcionar e qualificar a atuação de órgãos de controle, ao expor indícios, relações e cronologias que, após verificação técnica e jurídica, podem orientar diligências, oitivas e requisições de documentos por parte desta Corte”.

Para a Polícia Federal, a parceria, a subserviência, as dicas, as informações privilegiadas e mesmo o apoio espiritual tinham preço. A dupla de servidores teria faturado pelos serviços prestados ao Master mais de 12 milhões de reais, dinheiro que, segundo os investigadores, foi repassado de forma a acobertar o clássico pagamento de propina.

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Os dois funcionários estão afastados do Banco Central, obrigados a usar tornozeleira eletrônica enquanto aguardam a conclusão do inquérito. Ambos negam ter cometido qualquer irregularidade. Alegam que a troca de mensagens com Daniel Vorcaro revela que eles estariam se esforçando para evitar a quebra de um banco com uma grande lista de credores e milhões de correntistas.