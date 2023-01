Ministério Público mira quadrilha de comércio de terrenos clandestinos

Dois integrantes de uma organização criminosa que comercializa terrenos clandestinos em Campo Grande, Zona Oeste do estado, foram presos pela Polícia Civil, em uma operação em parceria com o Ministério Público, nesta sexta-feira, 13. Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão foram expedidos para investigações em endereços ligados ao grupo. A quadrilha, ligada à milícia da região, construiu quatro condomínios localizados em lotes clandestinos no bairro de Campo Grande, totalizando quase 6 milhões de reais em vendas ilegais. Para erguer os quatro empreendimentos ilegais, a organização praticou crimes ambientais.

Na busca por atrair compradores, os anúncios das vendas eram publicados em redes sociais, e os locais contavam com a presença de corretores. Os presos Fabio Roberto de Oliveira de Alencar e Carlos Alberto da Souza Cruz são apontados como líderes da organização e financiadores das atividades. Eles utilizaram as empresas “Construindo Alencar” e ‘Jessica Empreendimento Imobiliários”, as quais tiveram suas atividades suspensas, para a realização das obras. Ambos foram denunciados à Justiça pelos crimes de organização criminosa, loteamento irregular do solo e crime ambiental.