Ministério Público exige R$ 1,7 bilhão de empresários por garimpo ilegal em terra Yanomami

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O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública exigindo 1,7 bilhão de reais de dez pessoas e empresas por extração ilícita de minérios em território Yanomami, Roraima, entre 2021 e 2022. A investigação aponta transporte e documentação fraudulenta, visando interromper o ciclo de lavagem de minérios.

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O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública exigindo 1,7 bilhão de reais de dez pessoas e empresas acusadas de envolvimento na extração ilícita de minérios em território Yanomami, operação que ocorreu na região do Pupunha, na bacia do Rio Mucajaí, em Roraima, entre março de 2021 e dezembro de 2022.

A investigação aponta que o minério era transportado de forma ilegal; além disso, os materiais recebiam uma documentação fraudulenta (através de notas fiscais falsas) para ser vendido como item certificado em âmbito doméstico e no mercado internacional.

Diante dos danos ambientais causados pela atividade, como o assoreamento de rios e a contaminação por mercúrio, além da quantia indenizatória bilionária, o órgão solicita a obrigatoriedade de recuperação das áreas degradadas e a realização de auditorias para controlar a procedência dos itens da cadeia produtiva local.

Com a medida, o Ministério Público Federal tenta interromper o ciclo de lavagem de minérios — que financia o garimpo ilegal — e garantir que as empresas de metalurgia sejam responsabilizadas pela procedência das matérias-primas.