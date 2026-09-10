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Brasil

Ministério Público exige R$ 1,7 bilhão de empresários por garimpo ilegal em terra Yanomami

Ação aponta fraude em notas fiscais para esquentar minério extraído em Roraima e vendido no exterior

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 15h30
Aerial view of the Mucajai river, at the Yanomami Indigenous Territory, state of Roraima, Brazil, on January 28, 2023. - Cases of malnutrition and malaria in the region have skyrocketed in recent weeks, prompting the new leftist government of President Lula Inacio Lula da Silva to declare a health emergency. (Photo by MICHAEL DANTAS / AFP)
Vista do Rio Mucajaí, em Roraima  (Michael Dantas/AFP)
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Ministério Público exige R$ 1,7 bilhão de empresários por garimpo ilegal em terra Yanomami Priorizar nos meus resultados Google

O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública exigindo 1,7 bilhão de reais de dez pessoas e empresas acusadas de envolvimento na extração ilícita de minérios em território Yanomami, operação que ocorreu na região do Pupunha, na bacia do Rio Mucajaí, em Roraima, entre março de 2021 e dezembro de 2022.

A investigação aponta que o minério era transportado de forma ilegal; além disso, os materiais recebiam uma documentação fraudulenta (através de notas fiscais falsas) para ser vendido como item certificado em âmbito doméstico e no mercado internacional.

Diante dos danos ambientais causados pela atividade, como o assoreamento de rios e a contaminação por mercúrio, além da quantia indenizatória bilionária, o órgão solicita a obrigatoriedade de recuperação das áreas degradadas e a realização de auditorias para controlar a procedência dos itens da cadeia produtiva local.

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Com a medida, o Ministério Público Federal tenta interromper o ciclo de lavagem de minérios — que financia o garimpo ilegal — e garantir que as empresas de metalurgia sejam responsabilizadas pela procedência das matérias-primas.

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