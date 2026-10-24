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Brasil

Ministério Público do Trabalho apura carta de supermercado a funcionários com teor eleitoral

No texto, empresa defende "voto consciente" e mudança

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 10h48
Fachada de um prédio com letras prateadas em relevo formando MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO sob um céu azul claro
Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ) (ASCOM/MPT-RJ/Reprodução)
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O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ) informou na sexta-feira, 23, que registrou uma Notícia de Fato (NF) para apurar o envio de uma carta pela rede de Supermercados Zona Sul a seus funcionários, às vésperas da eleição. No texto, a rede defende o “voto consciente” e mudança. Assinado pelo presidente da empresa, o documento “não cita nominalmente nenhum candidato, mas defende uma revisão de prioridades, posturas e modelos”.

O comunicado foi denunciado pelo vereador Rick Azevedo (Psol), eleito deputado federal. Ele escreveu que “a rede de supermercados de elite da zona sul distribuiu aos funcionários uma carta assinada pelo presidente da empresa em defesa do “voto consciente”. O texto fala em “esgotamento de ciclo e “necessidade de mudança”. “Isso é assédio eleitoral. Cadê o TSE?”, disse o parlamentar.

O Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro também entrou com uma ação na Justiça contra a rede de supermercados Zona Sul. Em nota, a entidade afirma que, ao utilizar sua posição de empregador para disseminar esse tipo de mensagem entre os trabalhadores, a empresa ultrapassa uma linha que precisa ser respeitada.

“Patrão nenhum é dono da consciência política de seus funcionários. Nem pode coagir”, alerta o sindicato. “Por trás de discursos genéricos sobre a necessidade de mudar o país, existem interesses políticos e econômicos em disputa. E os interesses de quem emprega nem sempre são os mesmos de quem vive do próprio salário – especialmente quando estão em jogo direitos trabalhistas e conquistas históricas, como o fim da escala 6×1.”

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A direção da rede de supermercados Zona Sul não se manifestou.

(Com Agência Brasil)

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