Ministério Público arquiva denúncia contra prefeito de Sorocaba por caso do ‘buraco fake’

Um dos episódios que mais repercutiram nas redes sociais envolvendo o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), terminou arquivado pelo Ministério Público de São Paulo. A investigação apurava se uma obra realizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) havia sido aberta apenas para servir de cenário a um vídeo gravado pelo prefeito, conhecido por sua intensa atuação nas plataformas digitais — ele tem cerca de 8 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok.

Ao fim da apuração, o promotor Orlando Bastos Filho concluiu que não foram encontrados elementos capazes de sustentar a hipótese de fraude ou de promoção pessoal ilícita. A hipótese do chamado “buraco fake”, afirma o Ministério Público, permaneceu no campo das conjecturas e não foi corroborada pelas provas produzidas durante a investigação.

Na decisão, o Ministério Público afirma que a documentação apresentada pelo SAAE demonstra que a ordem de serviço para a intervenção foi emitida antes da gravação do vídeo e estava relacionada a problemas de afundamento do pavimento e infiltrações registrados no local. O promotor também cita que não existem indícios de que a abertura da vala tenha sido determinada pelo prefeito ou realizada exclusivamente para a produção do conteúdo divulgado nas redes sociais.

O histórico de intervenções no local onde o vídeo foi gravado também foi levado em consideração por Bastos Filho. O SAAE registrou 215 ordens de serviço na rua nos últimos cinco anos, sendo 154 ligadas à rede de saneamento, à manutenção da via pública ou a serviços correlatos. Apenas nos doze meses anteriores aos fatos investigados foram contabilizadas outras 61 ocorrências.

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Em todo o município, a autarquia informou ter executado 21. 626 ordens de serviço entre julho de 2025 e julho de 2026, média de aproximadamente 1. 800 atendimentos por mês. Para o Ministério Público, esses números demonstram que a abertura de valas faz parte da rotina operacional da autarquia e não constitui, por si só, elemento indicativo de irregularidade.

A decisão também afasta a relevância da movimentação dos veículos do SAAE registrada por GPS no dia da gravação. Segundo o promotor, a presença das equipes no local jamais foi objeto de controvérsia e, isoladamente, o rastreamento não comprova que a obra tenha sido simulada para fins de divulgação institucional.

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Diante da ausência de indícios de fraude, simulação de obra, desvio de finalidade ou ato de improbidade administrativa, o Ministério Público determinou o arquivamento da notícia de fato. A decisão ainda poderá ser submetida à análise do Conselho Superior do Ministério Público, conforme prevê o procedimento.