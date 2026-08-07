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Brasil

Ministério Público arquiva denúncia contra prefeito de Sorocaba por caso do ‘buraco fake’

Investigação apurava suspeita de que uma obra da prefeitura teria sido aberta apenas para servir de cenário a um vídeo de Rodrigo Manga (Republicanos)

Por Laila Nery 7 ago 2026, 15h52
O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), foi alvo de operação da Polícia Federal nesta quinta-feira, 10
Após decisão, Manga publicou nas redes sociais vídeo em que diz que "não vai desistir de Sorocaba, nem do Brasil" (TikTok/Reprodução)
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Um dos episódios que mais repercutiram nas redes sociais envolvendo o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), terminou arquivado pelo Ministério Público de São Paulo. A investigação apurava se uma obra realizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) havia sido aberta apenas para servir de cenário a um vídeo gravado pelo prefeito, conhecido por sua intensa atuação nas plataformas digitais — ele tem cerca de 8 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok.

Ao fim da apuração, o promotor Orlando Bastos Filho concluiu que não foram encontrados elementos capazes de sustentar a hipótese de fraude ou de promoção pessoal ilícita. A hipótese do chamado “buraco fake”, afirma o Ministério Público, permaneceu no campo das conjecturas e não foi corroborada pelas provas produzidas durante a investigação.

Na decisão, o Ministério Público afirma que a documentação apresentada pelo SAAE demonstra que a ordem de serviço para a intervenção foi emitida antes da gravação do vídeo e estava relacionada a problemas de afundamento do pavimento e infiltrações registrados no local. O promotor também cita que não existem indícios de que a abertura da vala tenha sido determinada pelo prefeito ou realizada exclusivamente para a produção do conteúdo divulgado nas redes sociais.

O histórico de intervenções no local onde o vídeo foi gravado também foi levado em consideração por Bastos Filho. O SAAE registrou 215 ordens de serviço na rua nos últimos cinco anos, sendo 154 ligadas à rede de saneamento, à manutenção da via pública ou a serviços correlatos. Apenas nos doze meses anteriores aos fatos investigados foram contabilizadas outras 61 ocorrências.

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Em todo o município, a autarquia informou ter executado 21. 626 ordens de serviço entre julho de 2025 e julho de 2026, média de aproximadamente 1. 800 atendimentos por mês. Para o Ministério Público, esses números demonstram que a abertura de valas faz parte da rotina operacional da autarquia e não constitui, por si só, elemento indicativo de irregularidade.

A decisão também afasta a relevância da movimentação dos veículos do SAAE registrada por GPS no dia da gravação. Segundo o promotor, a presença das equipes no local jamais foi objeto de controvérsia e, isoladamente, o rastreamento não comprova que a obra tenha sido simulada para fins de divulgação institucional.

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Diante da ausência de indícios de fraude, simulação de obra, desvio de finalidade ou ato de improbidade administrativa, o Ministério Público determinou o arquivamento da notícia de fato. A decisão ainda poderá ser submetida à análise do Conselho Superior do Ministério Público, conforme prevê o procedimento.

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