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Brasil

Ministério do Bolsa Família abre licitação de R$ 160 milhões para gastos com publicidade

Objetivo é contratar quatro agências para a pasta do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; abertura dos envelopes será após a eleição

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 15h39
Propaganda do MDS ao custo de 160 milhões
Propaganda do MDS ao custo de 160 milhões (./Divulgação)
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Ministério do Bolsa Família abre licitação de R$ 160 milhões para gastos com publicidade Priorize VEJA no Google

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome abriu licitação no valor estimado de 160 milhões de reais para contratar serviços de publicidade de quatro agências de publicidade. De acordo com os documentos, os serviços das empresas que participarem da disputa devem conter assessoria de imprensa, comunicação interna e externa, gestão de redes sociais e relações públicas. O documento com detalhes da contratação pretendida está disponível nos “editais abertos” desde a quarta-feira, 14. O valor ainda pode chegar ao acréscimo de 25%, conforme a Lei de Licitações, em um prazo de um ano — podendo ser prorrogado por até dez anos.

A pasta é responsável pela gestão dos benefícios sociais, como Bolsa Família, por exemplo. “O objeto da presente licitação é a contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos”, registra o ministério no objetivo do edital. As propostas serão abertas no dia 7 de dezembro — portanto, depois da eleição — no auditório localizado no pavimento térreo do Bloco A da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, às 9h30.

Entre as funções a serem desempenhadas, por exemplo, está a comunicação interna, que estabelece estratégias para “informar e engajar os funcionários” da pasta para garantir “uma comunicação efetiva dentro da instituição”. Há ainda determinação para construir um método de divulgação de ações, programas e políticas direcionadas ao público em geral, “incluindo beneficiários, gestores públicos e parceiros institucionais”. Para a gestão de redes sociais, os contratados deverão “administrar as contas oficiais do ministério nas redes sociais, utilizando essas plataformas para disseminar informações, esclarecer dúvidas e promover a interação com o público”, diz o documento.

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Na reta final da campanha eleitoral, no dia 17 de setembro, a duas semanas do primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um reajuste de 15% para o Bolsa Família — o piso passou de 600 reais para 691 reais. Os primeiros pagamentos com o reajuste começam a ser feitos no próximo dia 19, a seis dias do segundo turno.

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