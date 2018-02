Ministério da Segurança será anunciado nesta segunda-feira

A criação do novo Ministério Extraordinário da Segurança Pública será anunciada na segunda-feira e ele terá uma “estrutura própria, enxuta e bem operacional”, de acordo com o vice-líder do governo na Câmara, deputado Darcísio Perondi (MDB-RS). Ainda segundo Perondi, o novo ministério será oficializado por meio de medida provisória a ser publicada no Diário Oficial da União da próxima terça-feira “provavelmente”.

Neste domingo, o deputado participou de uma reunião no Palácio do Jaburu na qual o presidente Michel Temer e ministros fecharam o texto da MP. O objetivo da nova pasta é promover a interação da segurança pública da União com todos os Estados. “Esse ministério será importante para combater a bandidagem”, disse Perondi ao deixar o Jaburu.

Questionado sobre o nome do titular da nova pasta, Perondi disse que ainda não tem o nome do ministro. “Existem homens qualificados, preparados, estudiosos e precisa escolher um. São nomes técnicos e bons. Pior se tivesse uma opção só”, afirmou. “Uma atitude de cada vez. Amanhã sai a criação do ministério”, completou.

Perondi explicou ainda que o ministério será extraordinário enquanto durar o mandato do presidente Temer e que o próximo presidente da República poderá torná-lo efetivo.

Ele disse ainda que os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), “cooperam e vão continuar cooperando nessa decisão de integrar segurança pública definitivamente”. “É óbvio que vão continuar cooperando”, reforçou.