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Brasil

Ministério da Justiça reforça artilharia contra Meta por atuação na eleição

Secretaria de Direitos Digitais sugeriu a órgão do MPF apresentação de uma ação civil pública contra empresa

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 15h41
Fachada do Palácio do Itamaraty em Brasília, com concreto aparente e janelas escuras. Arcos e calhas horizontais de onde jorram quedas dágua em um espelho dágua. Em primeiro plano, duas plantas de agave com folhas azul-esverdeadas pontiagudas, em um gramado sob céu azul
Fachada do Ministério da Justiça (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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A Secretaria de Direitos Digitais do Ministério da Justiça sugeriu à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público Federal, que analise a apresentação de uma ação civil pública contra a Meta, controladora do Instagram, do WhatsApp e do Facebook.

A sugestão foi feita em uma nota técnica elaborada na sexta-feira, devido a uma suspeita de favorecimento do candidato Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial, em detrimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A secretaria também defendeu que o MPF determine que a Meta apresente os relatórios de transparência e as regras de moderação e de gestão de reclamações que adota no Brasil.

A PFDC já instaurou procedimento administrativo para apurar a regularidade e a legalidade das práticas de moderação de conteúdo adotadas pela Meta.

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O processo foi aberto a partir de representação feita pelas organizações da sociedade civil Artigo 19, Conectas Direitos Humanos, Sleeping Giants Brasil e CTRL+Z, que reuniram mais de mil relatos de bloqueios, remoções e suspensões de contas durante o período eleitoral de 2026. No documento, as organizações consideraram as práticas arbitrárias.

Na quarta-feira, a PFDC enviou ofícios à Meta e também à rede social X pedindo que as plataformas expliquem detalhadamente os episódios reportados, no prazo de cinco dias. As empresas devem esclarecer se as suspensões decorrem de ordens judiciais ou por meio de algoritmos.

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