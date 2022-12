Ministério da Justiça realiza ações contra abuso sexual infantil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria de Operações Integradas, deflagrou, na manhã desta terça-feira, 06, uma operação para combater crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. A ação, batizada de “Luz na Infância”, cumpriu 125 mandados em 18 estados e outros quatro países – Argentina, Estados Unidos, Equador e Panamá. No Rio de Janeiro, policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima integraram as investigações e prenderam três suspeitos em flagrante.