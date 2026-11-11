Ministério da Justiça cobra PF por afastamento de delegados

O Ministério da Justiça cobrou informações da Polícia Federal sobre o afastamento de dois delegados que atuavam nas investigações sobre o Banco Master.

O pedido de explicações ocorreu por meio de ofício, enviado na terça-feira.

O afastamento ocorreu em meio à elaboração de relatórios sobre o envolvimento de ministros do STF com o banqueiro Daniel Vorcaro e gerou uma crise na corporação.

Membros do Ministério da Justiça, no entanto, minimizam a medida e afirmam que ela é corriqueira quando um ato da PF gera reações da imprensa, parlamentares e da sociedade civil no geral.