‘Minha Casa, Minha Vida’ chega a novo recorde no atual mandato de Lula

Dados do Ministério das Cidades mostram que o programa Minha Casa, Minha Vida atingiu recentemente uma meta histórica neste terceiro mandato de Lula.

Segundo os dados da pasta, hoje comandada pelo ministro Antônio Vladimir Moura Lima, o programa chegou a 2,5 milhões de unidades habitacionais contratadas para construção. A meta, no entanto, ainda não foi batida.

“Nós mantemos o nosso ritmo de trabalho. O ministério não pode parar. Vamos bater a meta que nós estabelecemos de 3 milhões de unidades contratadas até o final deste ano”, diz Moura Lima.

Nesse universo de casas do programa, o Sudeste, com 1 milhão de moradias, e o Nordeste, com 640.00 unidades, foram as regiões mais contempladas até o momento.