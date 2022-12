“Minha amiga”: Diretor da OMS celebra indicação de Nísia Trindade à Saúde

Nísia Trindade, socióloga e presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) desde 2017, liderará o Ministério da Saúde a partir de 1 de janeiro, mas sua indicação já foi festejada por Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), em seu perfil do Twitter. O post foi publicado logo após o anúncio de 15 novos ministros feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, na quinta-feira, 22.

“Parabéns à minha amiga Dr. Nísia Trindade por ser indicada para ser ministra da saúde do Brasil, a 1ª mulher a assumir esta posição”, escreveu Tedros, com quem Nísia se reuniu algumas vezes.

Parabéns à minha amiga Dr. Nísia Trindade @nisia_trindade por ser indicada para ser ministra da saúde do #Brasil, a 1a mulher a assumir esta posição. Tudo de bom e conto que trabalharemos juntos nos próximos anos para avançarmos na #Saúde paraTodos! pic.twitter.com/QxKELeSBce — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 22, 2022

À frente da Fiocruz, a futura ministra esteve na sede da OMS, em Genebra, representando a fundação, um dos maiores pilares da saúde no Brasil, durante encontro com mais de 300 especialistas internacionais convocados pela organização para avaliar o cenário e o combate ao novo coronavírus, um pouco antes da Covid-19 ter sido declarada como uma emergência global.

Na época, Nísia chegou a coordenar as sessões durante um dos dias do encontro, que definiu as primeiras prioridades de uma agenda global de pesquisa relacionada ao Sars-CoV-2. Antes, a socióloga também integrou o grupo de trabalho para construção do Plano de Ação Global da OMS e, no ano seguinte, atuou como membro do conselho consultivo da organização para implementação da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).