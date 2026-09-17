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Brasil

Milton Leite é alvo de operação da Polícia Civil e do MP contra o PCC em São Paulo

A ação cumpre 16 mandados de prisão e outros 18 de busca e apreensão

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 06h53 | Atualizado em 17 set 2026, 06h54
O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil)
O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil), foi reeleito nesta sexta, 15, para o quatro mandato consecutivo (Richard Lourenço/Rede Câmara/Divulgação)
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Milton Leite é alvo de operação da Polícia Civil e do MP contra o PCC em São Paulo Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público deflagraram uma operação, nesta quinta, para cumprir mandados de busca e de prisão contra investigados por envolvimento com o PCC no poder público e no sistema de transporte coletivo da capital paulista.

A ação cumpre 16 mandados de prisão e outros 18 de busca e apreensão. Um dos alvos da ação é o ex-presidente da Câmara de Vereadores da capital Milton Leite, um dos principais caciques do União Brasil em São Paulo.

Os mandados foram autorizados pela Justiça na esteira da terceira fase da Operação Vectura Corrupta mira o controle financeiro e operacional do PCC sobre 12 empresas de ônibus com indícios de fraudes sistemáticas em licitações.

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