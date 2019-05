Militar se rende e liberta família em Cascadura, na Zona Norte do Rio

O tenente-coronel do Exército André Luiz se entregou a policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) às 9h50 desta quarta-feira, 15. O militar mantinha sua mulher e filhos como reféns no bairro de Cascadura, Zona Norte do Rio de Janeiro, desde as 20h da noite de terça-feira, 14. Foram cerca de 14 horas de negociações.

Segundo informações da Polícia Militar, “todos os protocolos para este tipo de ocorrência foram adotados visando um desfecho favorável à preservação da vida de todos”. Não houve feridos.

Testemunhas disseram que o caso teve início após a mulher pedir ajuda a um dos porteiros declarando que foi agredida. Luiz manteve sua família como refém no apartamento, que fica no segundo andar de um prédio na rua Cerqueira Daltro. Um isolamento foi montado na região durante a madrugada para o desdobramento das negociações.

Médicos e psicólogos acompanharam a negociação. O militar foi levado ao 29ª DP em Madureira e a família está recebendo assistência médica.