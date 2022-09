Rio: Território ocupado por milícias avança 387% em 16 anos

A ascensão das milícias deixa o Rio em estado de alerta. Estudo feito pelo Instituto Fogo Cruzado e pelo Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (GENI/UFF) mostra que , em 16 anos, o crescimento de grupos de milicianos na Região Metropolitana, foi de 387%. Entre as facções criminosas, o Comando Vermelho tem a maior concentração populacional sob sua área de influência: 2.042.780 de habitantes.

Mais de 4,4 milhões de moradores da região que está sob controle de grupos armados, sejam milicianos ou traficantes. A milícia é a segunda alcança 1,7 milhão de indivíduos. Na mesma área, tanto o Terceiro Comando Puro (TCP) quanto o Amigo dos Amigos (ADA) não apresentam grande relevância. Hoje, a Região Metropolitana sob o comando de grupos armados está dividido em 49,9% nas mãos da milícia; 40,3% no domínio do Comando Vermelho; 8,9% no controle do TCP e 1,1% sob poder do ADA.

“O estudo evidencia que o período de maior expansão da milícia carioca, a partir de 2017, coincide com as disputas entre o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC) no ano de 2016 e o fim da Secretaria de Segurança Pública (SESEG), extinta por Witzel em seu mandato”, salienta Maria Isabel Couto, diretora do Instituto Fogo Cruzado.

Mesmo com a expansão dos grupos paramilitares no Grande Rio, o tráfico de drogas apresentou crescimento, com destaque para o TCP, que tem grande influência na área da Baixada Fluminense. Outra região realçada na pesquisa é a Zona Oeste, indicada como berço dos grupos paramilitares. Cerca de 93% do território controlado pela milícia do Rio de Janeiro está nessa região do estado.

“Cerca de 80% do crescimento da milícia vertiginoso das milícias se deu onde não havia controle territorial”, explica Daniel Hirata, sociólogo do GENI/UFF.

