Miliciano libertado para ser faxineiro morre assassinado no Rio

Horácio Carvalho, chefe da milícia da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi executado por inimigos quando estava em um bar na madrugada desta quarta-feira, 03. Ele havia sido condenado a 22 anos de prisão, por organização criminosa, mas obteve na Justiça o benefício de trabalhar como auxiliar de limpeza em uma gráfica. O ofício não condizia com a vida de luxo que Carvalho levava. Ele morava em um apartamento na Barra da Tijuca, a 500 metros da praia e dirigia carros importados.

Carvalho foi assassinado em Búzios, na Região dos Lagos, a 150 quilômetros de sua residência. No entanto, o relaxamento da pena estava condicionado a deslocamentos de sua residência até o trabalho, um trajeto de 14 quilômetros. À época da decisão, a Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ressaltou que o benefício foi concedido graças à aprovação do miliciano Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

No atentado, quatro ocupantes de um carro passaram pelo local efetuando dezenas de disparos em direção ao estabelecimento onde Carvalho se encontrava. Duas pessoas ficaram feridas e uma outra morreu. Todos foram apontados pela polícia como integrantes da organização comandada por Horácio. Dois policiais militares, um policial penal e um civil, suspeitos de terem cometido o crime, foram presos a cerca de três quilômetros do local. Eles portavam cinco pistolas, três granadas e três toucas ninjas. A Corregedoria da PM abriu sindicância para apurar a participação dos agentes.

O Diário Oficial do Estado mostra que Horácio fez curso para se formar como soldado da PM, em 2010. Sete anos depois, ele entrou na Justiça por não ter sido convocado, mas não obteve sucesso em sua solicitação. Em 2018, Horácio foi preso em flagrante, apontado pelo Ministério Público como um dos chefes da milícia na Zona Norte e Zona Oeste do Rio.