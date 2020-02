Miliciano Adriano estava escondido em sítio de vereador do PSL, na Bahia

Ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais, Adriano Magalhães da Nóbrega, apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como chefe da milícia “Escritório do Crime”, foi localizado pela polícia em um sítio de propriedade do vereador do PSL Gilsinho da Dedé. A informação é do Portal G1. O miliciano reagiu à prisão, trocou tiros com os agentes e acabou morto na manhã deste domingo, 9, na cidade de Esplanada, no litoral baiano.

Em entrevista ao G1, o parlamentar afirmou que soube da operação por um vizinho e negou conhecer o miliciano. Segundo Dedé, o terreno é cercado de arame, mas não há caseiro vigiando a propriedade.

“Um vizinho me disse que estava tendo uma ação no meu sítio, achando que era assalto, e perguntou se eu sabia do que se tratava. Mas estou viajando e não tenho informação nenhuma além dessa”, disse o vereador.

Segundo Dedé, ele só soube da operação quando ligou para um delegado da região. O parlamentar acredita que o terreno foi invadido por Adriano e espera por mais esclarecimentos da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que atuou em parceria com a Polícia Civil do Rio.

O vereador reiterou que nunca viu nem teve contato com Adriano na vida. “Além das fotos que saíram na mídia, eu nunca o vi, falei, fui apresentado ou tive contato com ele”, afirmou.