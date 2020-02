Miliciano acusado de chefiar Escritório do Crime é morto pela polícia

Um dos suspeitos de participar da morte da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Gomes no dia 14 de março de 2018 foi morto pela polícia na manhã deste domingo, 9. Segundo a informação antecipada pelo jornal O Globo e confirmada por VEJA, Adriano Magalhães da Nóbrega foi morto em uma troca de tiros com policiais do Batalhão de Operações Especiais da Bahia. A ação foi realizada com apoio do setor de inteligência da Polícia Civil do Rio.

Apontado pelo Ministério Público do Rio como chefe do Escritório do Crime, milícia formada por assassinos de aluguel que atua na Zona Oeste do Rio, Adriano foi localizado na área rural da cidade de Esplanada, no litoral baiano, uma semana depois de ser alvo de operação para prendê-lo.

Na ocasião apenas a mulher, as filhas de 17 e 7 anos e uma carteira de identidade falsa foram encontradas em um condomínio fechado na Costa do Sauípe, no litoral baiano. Ex-capitão do Bope, Adriano estava foragido há cerca de um ano e era suspeito de participar de diversos homicídios.

Há um ano ele estava sendo investigado pela inteligência da Secretaria de Estado de Polícia Civil e pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público. Ligação com Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz