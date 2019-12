Operação mira milícia suspeita de matar jornalistas e vereador

Uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro e das polícias Civil e Militar cumpre 28 mandados de busca e apreensão nesta sexta (20) contra uma milícia que atua no município de Maricá, na Região Metropolitano do Rio. Segundo o MPRJ, a organização criminosa é suspeita de assassinar o jornalista Róbson Ferreira Giorno, dono do jornal O Maricá, e de ter envolvimento nas mortes do jornalista Romário Barros, do vereador Ismael Breve e de seu filho, Thiago Martins.

As investigações demonstram ainda que os milicianos atuariam em Maricá praticando diversos crimes e extorquindo moradores. Quatro integrantes da milícia teriam participação na execução de Giorno. O inquérito instaurado para investigar esse homicídio é um desdobramento do que apurou a chacina do Condomínio Minha Casa Minha Vida de Inoã, em Maricá.

Uma operação realizada em 2018 e que resultou na prisão de João Paulo Firmino, integrante da milícia chefiada por Wainer Teixeira Junior, mostrou que a organização criminosa comete crimes por encomenda, faz extorsões, imposição como vendedor único de determinados bens, vinculação com agentes públicos e coação de testemunhas.