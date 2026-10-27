Michelle surge sorridente com Valdemar após saída de Flávio Bolsonaro do país

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Michelle Bolsonaro e Valdemar Costa Neto se reuniram para discutir o futuro do PL e seus desafios. O encontro ocorre em meio a debates sobre a organização do partido no Congresso e a liderança da oposição, especialmente após notícias sobre Flávio Bolsonaro. Valdemar destaca união e compromisso com o Brasil. Leia mais sobre os desdobramentos políticos.

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A senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) apareceu sorridente ao lado do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, em um registro publicado pelo dirigente nesta terça-feira. Segundo ele, os dois conversaram sobre o futuro do partido e os desafios da legenda.

A publicação ocorre em meio às notícias sobre a saída de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do Brasil, após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial.

“Recebi hoje a senadora eleita Michelle Bolsonaro para uma conversa sobre o futuro do nosso partido e os desafios que temos pela frente. Seguimos unidos, com diálogo, responsabilidade e compromisso com o Brasil”, escreveu Valdemar nas redes sociais.

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O encontro também acontece enquanto o PL discute sua organização no Congresso e os rumos da oposição após o resultado da disputa presidencial. Nesta terça-feira, dirigentes e integrantes da legenda se reuniram em Brasília, com a presença do coordenador da campanha de Flávio, Rogério Marinho (PL-RN).

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Oficialmente, o encontro foi convocado para tratar da organização das bancadas do partido para as eleições das presidências da Câmara e do Senado. Pessoas próximas à legenda, porém, afirmam que o grupo também debate a liderança da oposição diante das notícias sobre Flávio.

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