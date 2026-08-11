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Michelle grava vídeos para campanha de Flávio Bolsonaro após briga: “Colocamos uma pedra”

Após briga pública, ex-primeira-dama gravou para a campanha e disse que desavença com o enteado ficou no passado: 'Nenhuma família é perfeita'

Por Laila Nery 11 ago 2026, 16h26
Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro sorrindo para uma selfie, ele de terno azul-marinho e camisa branca, ela com blusa de bolinhas e brinco de pérola, em meio a uma multidão em ambiente interno
Michelle e Flávio Bolsonaro: após troca de farpas pública, os dois gravaram para a campanha do PL  (Reprodução/Reprodução)
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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro gravou nesta terça-feira, 11, vídeos para a campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL) e afirmou, pela primeira vez publicamente, que a crise entre os dois ficou para trás. Na saída da gravação, Michelle disse que ela e o enteado “colocaram uma pedra” sobre a desavença e que decidiram se unir em torno da candidatura presidencial.

“Colocamos uma pedra. A desavença existe, qual família é perfeita, né? Graças a Deus conversamos, nos unimos em prol de algo muito maior para a nossa nação. Gravamos bastante [eu e Flávio], agora estamos gravando com os demais candidatos”, afirmou.

A reconciliação encerra, ao menos publicamente, uma crise que havia ganhado dimensão política na pré-campanha de Flávio. O atrito começou após divergências sobre a formação de alianças do PL no Ceará, especialmente a aproximação com Ciro Gomes e a disputa por uma das vagas ao Senado.

Michelle era contrária ao acordo com Ciro, a quem responsabiliza pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro, e também resistiu à substituição da pré-candidatura da vereadora Priscila Costa, sua aliada, pela candidatura do pai do deputado André Fernandes.

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O episódio veio a público em junho, quando Michelle publicou um vídeo de cerca de 27 minutos no qual relatou ter sido tratada de forma ríspida por Flávio durante uma ligação. Segundo ela, o senador afirmou que ela não entendia de política por ter chegado recentemente à vida pública. Michelle disse ter se sentido “maltratada e humilhada” e classificou o episódio como uma “punhalada”.

A crise chegou a produzir um afastamento entre os dois e ameaçou a estratégia de Flávio de apresentar uma candidatura capaz de reunir diferentes setores do bolsonarismo. O senador posteriormente publicou um pedido de desculpas pelos “momentos que causaram desconforto”. Em resposta, Michelle afirmou que o perdoava e propôs uma conversa presencial para que os dois acertassem os detalhes da relação.

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Agora, os dois voltaram a aparecer juntos em material eleitoral. Michelle afirmou que, depois da conversa, ela e Flávio gravaram diversos vídeos e que, na sequência, passaram a produzir conteúdo também com outros candidatos. A movimentação sinaliza a tentativa de transformar a reconciliação familiar em unidade política em torno da campanha presidencial.

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