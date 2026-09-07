Michelle fica fora do ato de 7 de setembro ao lado de Flávio

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) não estará ao lado de Flávio Bolsonaro (PL) no ato realizado na Avenida Paulista, nesta segunda-feira. Ela ficará em Brasília, onde segue com os cuidados com a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com pessoas próximas, Michelle era esperada por Flávio no evento, onde estrearia no palanque do enteado após desavenças. Pesou, entretanto, a restrição imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, para que outras pessoas possam ficar com o ex-mandatário em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar por integrar a trama golpista que culminou nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

A cúpula do PL espera que Michelle esteja, até o primeiro turno, em atos da campanha de Flávio, em estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.