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Michelle fica fora do ato de 7 de setembro ao lado de Flávio

Michelle era esperada por Flávio no evento, onde estrearia no palanque do enteado após desavenças

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 12h01
Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro sorrindo para uma selfie, ele de terno azul-marinho e camisa branca, ela com blusa de bolinhas e brinco de pérola, em meio a uma multidão em ambiente interno
Michelle e Flávio Bolsonaro: após troca de farpas pública, os dois gravaram para a campanha do PL  (Reprodução/Reprodução)
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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) não estará ao lado de Flávio Bolsonaro (PL) no ato realizado na Avenida Paulista, nesta segunda-feira. Ela ficará em Brasília, onde segue com os cuidados com a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com pessoas próximas, Michelle era esperada por Flávio no evento, onde estrearia no palanque do enteado após desavenças. Pesou, entretanto, a restrição imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, para que outras pessoas possam ficar com o ex-mandatário em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar por integrar a trama golpista que culminou nos atos antidemocráticos  de 8 de janeiro.

A cúpula do PL espera que Michelle esteja, até o primeiro turno, em atos da campanha de Flávio, em estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

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